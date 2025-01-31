طهران: باريس ألغت رحلة الطيران الوحيدة لنا مع عاصمة أوروبية

شفق نيوز/ أعلنت وزيرة الطرق الإيرانية التي تعنى وزارتها أيضا بشؤون الطيران المدني، أن فرنسا ألغت الرحلة الجوية بين طهران وباريس التي كانت مقررة اليوم الجمعة "بشكل أحادي".

وهي الرحلة المباشرة الوحيدة بين العاصمة الإيرانية وعاصمة أوروبية.

وفي أكتوبر، فرض الاتحاد الأوروبي الذي يتهم إيران بتزويد روسيا بصواريخ في إطار حربها على أوكرانيا، عقوبات جديدة على طهران قضت خصوصا بإدراجه في القائمة السوداء شركة الطيران العامة "إيران إير" التي كانت الوحيدة التي تسيّر رحلات إلى وجهات أوروبية.

ونددت طهران التي تنفي الاتهامات الموجّهة إليها بـ"عمل عدائي"، وفق وكالة "فرانس برس".

ومنتصف يناير، أعلن الطيران المدني الإيراني عن استئناف الرحلات في نهاية الشهر عبر رحلة بين طهران وباريس تشغّلها شركة "إيران ايرتور" الخاصة.

والجمعة، أعلنت وزيرة الطرق فرزانة صادق عن إلغاء الرحلة، حسبما ما نقلت وكالة "إيسنا".

وصرحت الوزيرة أن "الإلغاء (..) لا علاقة له بنقص في التنسيق أو بمشاكل تقنية. وهو قرار اتّخذته فرنسا بشكل أحادي".

وشدّدت على أنه "غير مرتبط بمسألة العقوبات ضدّ شركات الطيران".

وأضافت خلال حوار في منصة "كلوب هاوس"، إنها تأمل باليوم الذي تصبح فيه غرف الإعدام وأعواد المشانق عبرةً للناس بشأن عواقب استبداد الشر، ودافعاً للتقدّم نحو الإنسانية والحرية والمساواة.

ورفضت وزارة الخارجية الفرنسية التعليق على المسألة في اتصال مع وكالة فرانس برس.

وأشارت صادق من جانبها إلى "مساع لإعادة الرحلة... عبر الدبلوماسية".

وبالإضافة إلى "إيران اير"، تطال العقوبات الأوروبية أيضا الشركتين الإيرانيتين "ماهان أير" و"ساها أير".

وتؤثر العقوبات الدولية على قطاع الطيران بشكل خاص في إيران، إذ يحظر على طهران شراء طائرات أو قطع غيار لها أو الانتفاع من خدمات صيانة.