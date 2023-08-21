طلب جديد من بايدن للأمريكيين يخص فيروس كورونا

شفق نيوز/ تخطط إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لحث جميع الأمريكيين على الحصول على جرعة معززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا هذا الخريف.

وقال مسؤول في البيت الأبيض، الأحد، إنه في حين أن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أعلنت زيادة الإصابات ومعدلات دخول المستشفيات بسبب الإصابة بالفيروس، فإن مستويات الإصابة الكلية لا تزال منخفضة.

تتزايد المخاوف من متحور كورونا الجديد "EG.5" وقدرته على الانتشار، مع دعوات من منظمة الصحة العالمية إلى مراقبته بقدر عال من التركيز.

وضاعف تقرير طبي جديد مخاوف القطاع الطبي في بريطانيا من المتحور الجديد المعروف أيضاً باسم "إيريس"، وقال العلماء إنه "يتغير باستمرار ويستطيع التهرب من المناعة".

وجاء في التقرير الصادر عن دورية الجمعية الطبية البريطانية أن الاختبارات الأخيرة لم تترك أدنى شك في أن المتحور الجديد يكتسب قوة في جميع أنحاء العالم، إذ يحسّن من قدرات الهروب المناعي.

وأرجع التقرير الزيادات الأخيرة في دخول المستشفيات في كل من اليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة إلى قدرة المتحور الجديد على المراوغة والتهرب من المناعة.