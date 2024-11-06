إطلاق 70 صاروخا من لبنان على إسرائيل وصفارات الإنذار تدوي بمستوطنات عدة‎

شفق نيوز/ سجلت إسرائيل، يوم الأربعاء، إطلاق 70 صاروخا من لبنان نحو أراضيها بالإضافة إلى طائرة مسيّرة من الشرق، فيما جرى إطلاق صفارات الإنذار بالخطأ في مستوطنة بمحاذاة قطاع غزة.

‎ودوّت صفارات الإنذار في مدن ومستوطنات عديدة وسط وشمال إسرائيل.

‎ونقلا عن الجيش الإسرائيلي، أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية إنه رصد إطلاق 70 صاروخا منذ صباح الأربعاء.

‎فيما أعلن الجيش، عبر منصة "إكس"، أن "سلاح الجو اعترض طائرة بدون طيار انطلقت من جهة الشرق قبل عبورها إلى إسرائيل" دون تحديد الجهة التي انطلقت منها.

‎وعادة ما يستخدم الجيش الإسرائيلي تعبير "جهة الشرق" للإشارة إلى المسيّرات التي تطلق من العراق.

‎على صعيد آخر، دوّت صفارات الإنذار في مستوطنة نتيف هاعساره بمحاذاة قطاع غزة، لكن الجيش قال إنه "إنذار خاطئ".

‎وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها "حزب الله"، بدأت غداة شن إسرائيل حرب الإبادة على غزة، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

‎ويوميا يرد "حزب الله" بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار مخابراتية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.

‎ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية على غزة، أسفرت عن نحو 146 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

‎وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضٍ عربية في لبنان وسوريا وفلسطين، وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود ما قبل حرب 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.