إطلاق 3 صواريخ من لبنان على إسرائيل.. والأخيرة ترد بالمدفعية

شفق نيوز/ قال الجيش الإسرائيلي إن ثلاثة صواريخ أُطلقت من لبنان على إسرائيل، الأربعاء، مما أدى لانطلاق صفارات الإنذار لكنها لم تسفر عن أضرار أو إصابات، وأضاف أنه رد بنيران المدفعية.

وفي وقت سابق، أفاد الجيش بانطلاق صفارات الإنذار من الصواريخ في شمال إسرائيل في ثلاث مناطق على الأقل قرب الحدود مع لبنان.

وذكر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عبر موقع تويتر، أن صافرات إنذار انطلقت في بلدات كريات شمونة، وكفار جلعادي وتل حي.

وتحدث أدرعي، في تغريدة لاحقة، عن إطلاق ثلاث "قذائف صاروخية تجاه إسرائيل من لبنان. قذيفة واحدة سقطت داخل الأراضي اللبنانية بينما سقطت قذيفتان داخل السيادة الإسرائيلية".

وأضاف "ردا على ذلك تقصف مدفعية جيش الدفاع داخل لبنان".

وسبق أن أطلقت فصائل فلسطينية صغيرة في لبنان صواريخ على إسرائيل على فترات متقطعة. وأُطلق صاروخان من لبنان على إسرائيل في 20 من يوليو، لكنهما لم يسفرا عن أضرار أو إصابات. وردت إسرائيل على ذلك بنيران المدفعية.

وحينها ألمح وزير دفاع إسرائيل بيني غانتس إلى أن الواقعة ربما كانت مرتبطة بمشاكل الحكم التي تعصف بلبنان منذ فترة طويلة.

وخاضت إسرائيل في 2006 حربا مع جماعة حزب الله التي تتمتع بنفوذ في جنوب لبنان، وتملك صواريخ متطورة. وظلت منطقة الحدود هادئة معظم الوقت منذ ذلك الحين.