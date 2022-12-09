إطلاق أول عملة أمريكية بتوقيع امرأتين

شفق نيوز/ أزيح الستار عن الأوراق النقدية الأمريكية الأولى المطبوعة بتوقيع امرأتين، في سابقة تحدث للمرة الأولى في تاريخ أمريكا، وأقيم الحدث الأول من نوعه في فورت وورث في تكساس.

وأعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، عن سابقة في التاريخ الأمريكي بعدما كشفت لأول مرة على الإطلاق عن عملة بقيمة 5 دولارات تحمل توقيع امرأتين.

وسيظهر توقيع يلين إلى جوار توقيع لين ماليربا، أمينة صندوق الخزانة الأمريكية، وأول أمريكية من السكان الأصليين تتولى ذلك المنصب.

ومزحت يلين، بشأن الخط السيء لبعض الذكور السابقين الذين تولوا منصبها، وقالت "أعترف أنني قضيت بعض الوقت أتمرن على توقيعي".

ومن جانبها أضافت ماليربا التي سافرت مع يلين إلى مكتب صك وطبع العملة في فورت وورث بولاية تكساس لتقديم توقيعيهما، قائلة "توقيع امرأتين على العملة لأول مرة، حدث هائل بحق".

وقعت الاثنتان عملات نقدية جديدة من فئتي الدولار والخمسة دولارات، والتقطت صورهما مع نماذج لتوثيق اللحظة التاريخية.

من المقرر أن يتم تداول العملات الجديدة العام المقبل.