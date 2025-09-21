إطلاق نار يوقع  ضحايا في ناد ريفي بولاية امريكية (فيديو)

شفق نيوز- الولايات المتحدة

أعلنت شرطة ولاية نيو هامبشر الأمريكية، يوم الأحد، (مساء السبت بالتوقيت المحلي)، عن تعرض العديد من الاشخاص للإصابة بطلقات نارية في ناد ريفي.

وقالت الشرطة إن عمليات إطلاق النار وقعت في نادي "سكاي ميدو كانتري كلوب" في مدينة ناشوا.

وأشارت الشرطة إلى أن اثنين من المشتبه بهما هربا من مكان الحادث وأنه تم اعتقال أحدهما في حين لا يزال الآخر حرا طليقا.

ولم تتوفر أية معلومات بشكل فوري عن حالة المصابين.

وتقع ناشوا على مسافة نحو 45 ميلا (70 كيلومترا) شمال غرب بوسطن، على حدود ولاية ماساتشوستس مباشرة.

وأصدرت إدارة الطوارئ في دانستابل المجاورة في ماساتشوستس أمرا للسكان بالبقاء في منازلهم، "كإجراء احترازي" نظرا للتهديد النشط في ناشوا. ونص الأمر، الصادر الساعة 8:31 مساء، على ضرورة إغلاق الأبواب والنوافذ، ومنع دخول الغرباء إلى منازلهم، والبقاء في الداخل حتى إشعار آخر.