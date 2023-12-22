إطلاق نار يخلف 39 ضحية في العاصمة التشيكية

شفق نيوز/ أعلن رئيس الشرطة التشيكية، مارتن فوندراسيك، يوم الجمعة، بلوغ عدد ضحايا عملية إطلاق النار التي جرت في إحدى جامعات العاصمة براغ، 15 قتيلا و24 جريحا.

وذكرت الشرطة التشيكية، أن "المسلح كان طالبًا يبلغ من العمر 24 عامًا، في كلية الآداب بجامعة تشارلز الواقعة وسط براغ"، لافتة إلى أن "منفذ إطلاق النار كان يعيش في قرية على بعد 21 كلم خارج براغ، وتم العثور على والده ميتا في وقت سابق اليوم".

ونقلاً عن النتائج الأولية، قال رئيس الشرطة إن "المشتبه به استلهم أفكاره من حوادث مماثلة وقعت في الخارج، ولم يكن على صلة بأي منظمة إرهابية"، مؤكداً "العثور على جثة المسلح في كلية الآداب بالجامعة، حيث انتحر بعد تبادل لإطلاق النار مع الشرطة".

واستنادا إلى تحقيق أجري على مواقع التواصل الاجتماعي، أشار فوندراسيك إلى أن مطلق النار كان استوحى من "قضية مماثلة حدثت في روسيا هذا الخريف" دون الخوض في التفاصيل"، مردفاً بالقول: "في الوقت الحالي لا شيء يشير إلى وجود خطر وشيك آخر".

وخلص فوندراسيك، إلى القول إن "أيا من رجال الشرطة لم يصب الخميس ولم تبدأ الشرطة بعد تحديد هوية القتلى حتى الساعة 17,00 ت.غ، لأن خبراء المتفجرات ما يزالون في المبنى".