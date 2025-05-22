إطلاق نار أمام مقر المخابرات المركزية الأمريكية في فيرجينيا

شفق نيوز/ أفادت تقارير إعلامية، يوم الخميس، بوقوع إطلاق نار أمام مقر وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) في لانجلي بولاية فيرجينيا.

وقال مصدر مطّلع لشبكة "سي.إن.بي.سي نيوز"، إن أفراد أمن أطلقوا النار على شخص، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، فيما أوضحت وكالة "رويترز"، أن إطلاق النار لم يسفر عن مقتله.

بدورها، أشارت شبكة "سي.بي.إس نيوز" إلى أن أمن وكالة المخابرات المركزية أطلق النار على امرأة اقتربت بسيارتها من إحدى البوابات ولم تتوقف.

وأضاف متحدث باسم الشرطة للشبكة، أن إطلاق النار وقع في نحو الساعة الرابعة صباحاً بالتوقيت المحلي (08:00 بتوقيت غرينتش).

وذكر متحدث باسم "سي آي إيه" أن حادثا أمنياً وقع أمام مقر الوكالة، لكنه لم يؤكد إطلاق النار، مبيناً أنه تم إغلاق البوابة الرئيسية وأن على الموظفين البحث عن طرق بديلة.

وأفادت وكالة "سي آي إيه" بأن أفراداً "اشتبكوا مع شخص" أمام بوابات الوكالة وهذا الشخص قيد الاحتجاز. ورفضت الوكالة الإفصاح عما إذا كان المشتبه به قد أصيب بالرصاص.

وجاء إطلاق النار، بعد مقتل موظفين اثنين بالسفارة الإسرائيلية على يد مسلح في وسط العاصمة واشنطن، مساء أمس الأربعاء. وليس هناك ما يشير إلى وجود صلة بين الحادثين.