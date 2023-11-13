إطلاق نار قرب منزل حفيدة بايدن

شفق نيوز / أفادت قناة "ABC" الأمريكية، يوم الاثنين، بحدوث إطلاق نار من طرف عملاء الخدمة السرية على أشخاص حاولوا اقتحام سيارة بالقرب من منزل نعومي بايدن، حفيدة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأوضحت القناة أن "جهاز الخدمة السرية، المسؤول عن حماية كبار المسؤولين الحكوميين، أكد على وقوع الحادث في حي جورج تاون الراقي في واشنطن".

وأضافت: "لاحظ عملاء الخدمة السرية ثلاثة أفراد زُعم أنهم كسروا نافذة مركبة حكومية متوقفة ولم يكن هناك أحد بداخلها، وخلال المواجهة، فتح عميل فيدرالي النار من سلاح الخدمة الخاص به، لكن كما تشير التقارير الأولية لم يصب أحد بأذى".

وأشارت إلى أن "المشتبه بهم لاذوا بالفرار، وتم وضعهم على قائمة المطلوبين"، فيما لم تحدد الخدمة السرية بالتحديد ما الذي كانوا يحرسه هؤلاء العملاء بالضبط.

وكتب جهاز الخدمة السرية: "لم يكن هناك أي تهديد لأي أفراد محميين"، في حين "السيارة التي حاول الأشخاص اقتحامها كانت مملوكة أيضا للخدمة السرية"، وفق وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية.