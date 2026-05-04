إطلاق نار قرب مدينة أوكلاهوما يخلف 10 إصابات
2026-05-04T06:04:47+00:00
شفق نيوز- واشنطن
ذكرت وكالة أسوشيتد برس، يوم الاثنين، نقلا عن الشرطة الأميركية، أن ما لا يقل عن 10 أشخاص نُقلوا إلى المستشفيات عقب واقعة إطلاق نار في أثناء حفل أقيم على ضفاف بحيرة بالقرب من مدينة أوكلاهوما سيتي.
وصرحت إميلي وارد، وهي متحدثة باسم شرطة إدموند بولاية أوكلاهوما، لوكالة أسوشيتد برس بأن السلطات تلقت عدة بلاغات عن إطلاق نار خلال تجمع لمحتفلين من فئة الشباب بالقرب بحيرة أركاديا حوالي الساعة التاسعة مساء يوم الأحد (الخامسة صباحا بتوقيت بغداد اليوم الاثنين).