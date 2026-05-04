إطلاق نار قرب مدينة أوكلاهوما يخلف 10 إصابات

2026-05-04T06:04:47+00:00

شفق نيوز- واشنطن

ذكرت وكالة أسوشيتد برس، يوم الاثنين، نقلا ​عن الشرطة الأميركية، أن ‌ما لا يقل عن 10 أشخاص نُقلوا إلى المستشفيات عقب واقعة ​إطلاق نار في أثناء ​حفل أقيم على ضفاف بحيرة ⁠بالقرب من مدينة أوكلاهوما سيتي.

وصرحت ​إميلي وارد، وهي متحدثة باسم ​شرطة إدموند بولاية أوكلاهوما، لوكالة أسوشيتد برس بأن السلطات تلقت عدة بلاغات ​عن إطلاق نار خلال ​تجمع لمحتفلين من فئة الشباب بالقرب بحيرة ‌أركاديا ⁠حوالي الساعة التاسعة مساء يوم الأحد (الخامسة صباحا بتوقيت بغداد اليوم الاثنين).

