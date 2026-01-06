إطلاق نار قرب القصر الرئاسي في كاراكاس بعد رصد مسيرات مجهولة

شفق نيوز- كاراكاس

سُمع دوي إطلاق نار، يوم الثلاثاء، قرب قصر ميرافلوريس الرئاسي في كاراكاس، وفق ما أفاد شهود عيان، لكنّ مصدرا مقربا من الحكومة قال إن إطلاق النار توقف وأصبح الوضع تحت السيطرة.

بحسب هذا المصدر، "حلّقت مسيّرات مجهولة المصدر قرب القصر، ما دفع قوات الأمن إلى إطلاق النار".

وتأتي هذه الحادثة بعد يومين فقط من إلقاء القوات الأميركية القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ونقله إلى الولايات المتحدة عقب هجوم عنيف على العاصمة.وقال أحد سكان المنطقة يعيش على مسافة قريبة من القصر: "بدا الأمر كأنه انفجارات، وكانت متقاربة جدا، لم يكن الصوت عاليا كما حدث من قبل (مثل الأصوات التي سمعت يوم السبت)".

وأضاف "أول ما خطر في بالي هو أن أرى ما إذا كانت هناك طائرات تحلق فوقنا، لكن لا، لم أرَ سوى ضوءين أحمرين في السماء، استمر ذلك لمدة دقيقة تقريبا، كان الجميع ينظرون من النوافذ ليروا ما إذا كانت هناك طائرة أو ما الذي يحدث".

وتظهر مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي ما يبدو أنها رصاصات متوهجة تحلق في السماء باتجاه هدف غير مرئي.

وأظهرت فيديوهات أخرى أن "الحادثة أدت إلى انتشار عدد كبير من عناصر إنفاذ القانون حول القصر".