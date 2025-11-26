إطلاق نار قرب البيت الأبيض ووقوع إصابات (فيديو)

شفق نيوز- واشنطن

أفادت وسائل إعلام أميركية، يوم الأربعاء، بإصابة اثنين من العسكريين النظاميين إثر إطلاق نار وقع قرب البيت الأبيض وسط العاصمة واشنطن.

وأكدت الشرطة في واشنطن أن إطلاق النار وقع على بعد بضعة مبان من البيت الأبيض.

ونقلت قناة "إيه بي سي نيوز"، عن مصادر مطلعة على الوضع، أن إطلاق نار شهده وسط مدينة واشنطن على بعد بضعة مبانٍ من البيت الأبيض.

وأوضحت أن المصابين العسكريين قد يكونا من الحرس الوطني.

وتعد هذه الزاوية موطناً لمبنى المكتب التنفيذي للرئيس أيزنهاور، حيث يعمل العديد من موظفي البيت الأبيض.