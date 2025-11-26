إطلاق نار قرب البيت الأبيض ووقوع إصابات (فيديو)
شفق نيوز- واشنطن
أفادت وسائل إعلام أميركية، يوم الأربعاء، بإصابة اثنين من العسكريين النظاميين إثر إطلاق نار وقع قرب البيت الأبيض وسط العاصمة واشنطن.
وأكدت الشرطة في واشنطن أن إطلاق النار وقع على بعد بضعة مبان من البيت الأبيض.
ونقلت قناة "إيه بي سي نيوز"، عن مصادر مطلعة على الوضع، أن إطلاق نار شهده وسط مدينة واشنطن على بعد بضعة مبانٍ من البيت الأبيض.
وأوضحت أن المصابين العسكريين قد يكونا من الحرس الوطني.
وتعد هذه الزاوية موطناً لمبنى المكتب التنفيذي للرئيس أيزنهاور، حيث يعمل العديد من موظفي البيت الأبيض.
🚨 BREAKING UPDATE: MULTIPLE National Guard soldiers have been SHOT near the White HouseAt least three casualties being reportedThe shooter is reportedly still on the looseLaw enforcement racing from all throughout the cityPRAY FOR THESE TROOPS🙏🏻pic.twitter.com/u5tqnN9mVW— Nick Sortor (@nicksortor) November 26, 2025