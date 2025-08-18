إطلاق نار في ولاية يوتا الأمريكية وإصابة 3 من عناصر الشرطة

شفق نيوز- يوتا

أفادت الشرطة بمدينة تريمونتون الواقعة شمالي ولاية يوتا الأمريكية، يوم الاثنين، بإصابة ثلاثة من أفرادها في حادث إطلاق نار، وتم احتجاز شخص على إثر الحادث.

وكان رجال الشرطة يتعاملون مع بلاغ عن شجار في حي بمدينة تريمونتون، ولكن لم يتسنَّ على الفور معرفة مدى إصاباتهم أو حالتهم الصحية.

وصرحت محققة الشرطة، كريستال بيك، من مدينة بريجهام المجاورة، للصحفيين، بأن "رجال الشرطة، عند وصولهم، تعرضوا لإطلاق النار على الفور. وطلبوا وحدات إضافية، ثم توقفوا عن الرد على أجهزة اللاسلكي الخاصة بهم"، بحسب "د ب ا".

وقالت بيك، إنه بمجرد وصول تعزيزات الشرطة، "تمكنوا من تحديد مكان المشتبه فيه بإطلاق النار واحتجازه"، مضيفة أنها لا تعرف اسم الرجل، وأنه لا يوجد أي تهديد.

وتقع مدينة تريمونتون، التي يبلغ عدد سكانها نحو 10 آلاف نسمة، على بعد نحو 75 ميلًا (121 كيلومترًا) شمال مدينة سولت ليك سيتي.