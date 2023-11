إطلاق نار في مستشفى أمريكي يوقع ضحايا.. فيديو

شفق نيوز/ أعلنت السلطات في ولاية نيوهامشير الأمريكية، يوم السبت، وفاة مشتبه به في إطلاق نار في مستشفى عام أوقع "ضحايا عدة"، دون تحديد ما إذا كانوا قد قتلوا أو أصيبوا.

وجاء في بيان لأجهزة الأمن والطوارئ في الولاية الريفية الواقعة في شمال شرق البلاد، على منصة "إكس" أنه "تم احتواء الوضع المتأزم في مستشفى نيوهامشير. لقد قضى المشتبه به".

وأعلنت الشرطة المحلية، قبيل ذلك عبر "إكس": "حصول إطلاق نار في مستشفى عام في كونكورد في ولاية نيوماشير"، مشيرة إلى سقوط "ضحايا عدة"، حسبما ذكرت "فرانس برس".

BREAKING!There was a shooting at New Hampshire State Hospital in Concord Friday afternoon with "multiple victims," State Police say. pic.twitter.com/VbfSagfHsP