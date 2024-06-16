إطلاق نار في أمريكا يخلف 10 إصابات بينهم أطفال

شفق نيوز/ أعلنت شرطة أوكلاند في ولاية ميشيغان الأمريكية، يوم الأحد، إصابة 10 أشخاص بينهم أطفال، بالرصاص في حديقة مائية بالقرب من مدينة ديترويت، نتيجة إطلاق نار عشوائي.

‎وبحسب وكالة "رويترز"، ما يزال المشتبه به في إطلاق النار طليقاً، لكن الشرطة قالت إنها تعتقد أنه محاصر في منزل قريب، حيث عثرت على السلاح المستخدم في الهجوم بمكان الحادث.

‎وقال قائد شرطة مقاطعة أوكلاند، مايكل بوشار، في مؤتمر صحفي، إن رجلا خرج من سيارة أمام حديقة بروكلاندز بلازا سبلاش باد في روتشستر هيلز بولاية ميشيغان حوالي الساعة الخامسة مساء (2100 بتوقيت جرينتش) وأطلق حوالي 30 طلقة من سلاح كلوك نصف آلي عيار 9 مليمترات، وأعاد حشوه بالطلقات مرات عدة".