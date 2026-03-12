إطلاق نار في "كنيس يهودي" بولاية ميشيغان الأميركية

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت إدارة شرطة مقاطعة أوكلاند الأميركية، يوم الخميس، أن قوات إنفاذ القانون تستجيب لحادث إطلاق نار في كنيس "معبد إسرائيلي" في ويست بلومفيلد بولاية ميشيغان.

في حين أكدت قناة إن بي سي، أن شرطة ولاية ميشيغان تتعامل مع حادث إطلاق نار في كنيس يهودي في ويست بلومفيلد.

من جانبه أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي بأن عناصره يتعاملون مع حادثة دهس في كنيس إسرائيل بويست بلومفيلد في ميشيغان.

وأخلت قوات الشرطة معبد "إسرائيل" أكبر كنيس يهودي إصلاحي في الولايات المتحدة، الواقع في مدينة ويست بلومفيلد بولاية ميشيغان، وسط انتشار أمني مكثف دون ورود تقارير عن إصابات.

وتواجدت شرطة ويست بلومفيلد، ومكتب شريف مقاطعة أوكلاند، وشرطة ولاية ميشيغان في الموقع، حيث يعمل أفراد الطوارئ على إخلاء المعبد الكائن في 5725 طريق والنت ليك بالقرب من تقاطع طريقي والنت ليك ودريك.

وطلبت الشرطة من الجمهور تجنب المنطقة، كما تم وضع عدد من المدارس في حالة تأمين، بما في ذلك مدارس ويست بلومفيلد الثانوية والمتوسطة، ومدرسة دوهرتي الابتدائية، ومدارس بلومفيلد هيلز. كما طلبت الفيدرالية اليهودية في ديترويت من جميع المنظمات اليهودية الدخول في "بروتوكول الإغلاق".

من جانبها، أعلنت شرطة آن أربور أنها على علم بالحادث، واتخذت إجراءات احترازية بتوجيه الضباط لزيادة الدوريات والاستجابة لدور العبادة والمدارس المحلية في جميع أنحاء المدينة.

وقالت شرطة ولاية ميشيغان: "نطلب من أفراد المجتمع الابتعاد عن المنطقة للسماح باستجابة الشرطة. يزيد الجنود أيضا من الدوريات في أماكن العبادة الأخرى". ولم تفرج السلطات عن مزيد من المعلومات حول طبيعة التهديد.