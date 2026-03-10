إطلاق نار على القنصلية الأميركية في كندا

شفق نيوز- أوتاوا

أعلنت الشرطة الكندية، يوم الثلاثاء، أنها تلقت بلاغات عن إطلاق نار على القنصلية الأميركية في تورونتو، مضيفة أنها عثرت على أدلة على إطلاق نار من سلاح ناري وأنه لا أنباء عن وقوع إصابات.

وذكرت شرطة تورونتو في منشور على منصة "إكس"، أنها استجابت للبلاغات في الساعة 5:29 صباحاً بالتوقيت المحلي (2:29 ظهراً بتوقيت بغداد).

ولم يرد ممثلو السفارة الأميركية في تورونتو ووزارة الخارجية الأميركية على طلبات للتعليق حتى الآن، بحسب "رويترز".

وفي واقعة منفصلة، انفجرت عبوة بدائية الصنع، الأحد الماضي، عند السفارة الأميركية في أوسلو بالنرويج، ولا تزال الشرطة تبحث عن مشتبه به، ويأخذ التحقيق في الاعتبار احتمال وجود صلة بالحرب الإيرانية.

وفي مدينة نيويورك، وُجه اتهام بالإرهاب إلى رجلين بعد أن ألقيا قنبلة مصنوعة يدوياً على متظاهرين مناهضين للإسلام في مطلع الأسبوع.