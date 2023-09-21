إطلاق نار على السفارة الأمريكية في بيروت

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام لبنانية، ليل الأربعاء الخميس، بوقوع حادثة إطلاق نار على مبنى السفارة الأمريكية لدى بيروت دون وقوع إصابات.

وذكر موقع "لبنان 24" الإخباري، أن سيارة PATHFINDER سوداء اللون زجاجها داكن ومن دون لوحات، مرت (مساء الأربعاء)، وأطلقت النار على المدخل الرئيسي للسفارة الأمريكية في منطقة عوكر.

وبحسب "لبنان 24"، فقد تبين من التحقيقات أن الرصاص من نوع كلاشينكوف، فيما أصيبت آلية عسكرية للسفارة الأمريكية.

وعلى الفور تم اتخاذ تدابير استثنائية في محيط السفارة كما تم قطع الطريق في المنطقة.

المصدر: لبنان 24