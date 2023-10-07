آلاف الصواريخ من غزة نحو العمق الإسرائيلي.. والجيش "يتأهب للحرب"

شفق نيوز/ أطلق، صباح اليوم السبت، آلاف الصواريخ من قطاع غزة نحو العمق الإسرائيلي، حسبما أفادت حركة حماس.

وبدأ القصف من مواقع عدة في قطاع غزة قبل الساعة 6.30 صباحا بالتوقيت المحلي.

وقالت حماس، إن 5 آلاف صاروخ أطلقت في الساعة الأولى للعملية باتجاه الداخل الإسرائيلي.

بدورها دعت كتائب القسام الجماعات المسلحة في لبنان إلى "الانضمام للقتال ضد إسرائيل".

وذكرت قناة "13" أن 4 إسرائيلين أصيبوا إثر سقوط صاروخ من غزة على مبنى في عسقلان، بينما أكدت قناة "كان" إصابة 3 مستوطنين من جراء سقوط صاروخ في الرملة قرب تل أبيب، مشيرة إلى أن 2 منهم في حالة خطرة.

ورصد مقطع فيديو سيارات محترقة في عسقلان، من جراء سقوط الصواريخ.

وتحدثت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن محاولة تسلل مسلحين من قطاع غزة إلى مناطق إسرائيلية قريبة، طلب من سكانها إغلاق منازلهم.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن صفارات الإنذار تدوي في مناطق قريبة من قطاع غزة وتل أبيب، للتحذير من هجوم صاروخي.

وذكرت وكالة "رويترز"، أن انفجارات سمعت في مناطق محيطة بتل أبيب والقدس.

وأكد بيان رسمي لاحق، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعا لكبار المسؤولين الأمنيين في الساعات المقبلة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي "حالة التأهب للحرب" بعد إطلاق صواريخ وتسلل مسلحين من قطاع غزة.

كما طلب الجيش الإسرائيلي من سكان قطاع غزة البقاء في منازلهم.