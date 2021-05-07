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إطلاق سراح رهائن بعد احتجازهم خلال عملية سطو مسلح بامريكا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-05-07T05:30:52+0000
إطلاق سراح رهائن بعد احتجازهم خلال عملية سطو مسلح بامريكا

شفق نيوز/ ذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه تم إطلاق سراح 5 رهائن، بعد أن قام مسلح باحتجازهم لأكثر من 8 ساعات في أحد المصارف في ولاية مينيسوتا.

وذكرت شبكة cbs أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI تفاوضوا لأكثر من ثماني ساعات مع المشتبه به الذي احتجز خمسة من موظفي البنك كرهائن في مدينة سانت كلاود.

وقالت الشرطة إنها أرسلت عددا من عناصرها إلى مصرف Wells Fargo حوالي الساعة 2 ظهرا، بعد ورود تقارير عن عملية سطو محتملة، مشيرة إلى احتجاز 5 رهائن في المجمل جميعهم من موظفي البنك.

وأوضحت أنه تم إطلاق سراح أربعة على مدار أربع ساعات، وقد أطلق سراح الرهينة الخامس والأخير حوالي الساعة 10:30 مساء، ثم اقتحم عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي البنك واعتقلوا المشتبه به.

 

 

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