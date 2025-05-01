إطلاق سراح الصحفيين الكورديين في سوريا بعد اعتقالهما خلال أحداث صحنايا

شفق نيوز/ أفرجت قوات الأمن العام السورية، يوم الخميس، عن الصحفي أكرم صالح، مراسل قناة Channel 8، والمصور جودي حج علي، بعد يوم من اعتقالهما اثناء تغطيتهما الميدانية للاشتباكات في منطقة صحنايا بريف دمشق.

وقال مراسل شفق نيوز في سوريا، إن "الصحفيين الكورديين افرج عنهما بعدل تدخل وزارة الاعلام السورية وهما بصحة جيدة ولم يتعرضا إلى الأذى".

وأضاف أن "معدات التصوير الخاصة بهما لا تزال لدى جهاز الأمن العام ومن المفترض تسليمها لهما خلال ساعات" وفق ما اكده مصدر من الوزارة لمراسلنا.

وقال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى في منشور على صفحته بموقع الفيسيوك أنه "تعرض الزميلان الصحفيان أكرم صالح وجودي حاج علي لتوقيف خاطئ من قبل إحدى الجهات الأمنية أثناء مزاولتهما لعملهما الإعلامي".

ونوه إلى انه "بمجرد علم وزارة الإعلام السورية بالأمر، تم التحرك بشكل مباشر والتواصل مع الجهات المعنية، حيث جرى الإفراج عنهما فورًا".

وأكد على دعم الوزارة الكامل لحرية العمل الصحفي، و"حرصنا الدائم على صَون كرامة الزملاء الإعلاميين، وضمان ممارستهم لمهامهم بكل حرية ومسؤولية"ز

واطلق نشطاء وصحفيون ونقابات صحفية حملة تضامن واسعة مع الصحفيين الكورديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين الحكومة السورية بكشف مصير الصحفيين والافراج عنهما.

وأعربت شبكة الصحفيين الكورد السوريين، في بيان اليوم الخميس، عن قلقها البالغ إزاء الغموض المحيط بمصير الصحفيين، مطالبة وزارتي الإعلام والداخلية في الحكومة السورية الجديدة، إلى جانب الجهات الأمنية والعسكرية المعنية، باتخاذ إجراءات عاجلة للكشف عن مكان وجودهما وضمان سلامتهما.

وكان مراسل وكالة شفق نيوز، أفاد اليوم الخميس، بفقدان الاتصال مع الصحفي أكرم صالح، مراسل قناة Channel 8، والمصور جودي حج علي، منذ يوم أمس الأربعاء، أثناء تغطيتهما الميدانية للاشتباكات في منطقة صحنايا بريف دمشق.

وأوضح المراسل أن الصحفيين ينحدران من مدينة القامشلي، ويعملان بشكل رسمي في العاصمة السورية دمشق منذ سقوط نظام بشار الأسد أواخر العام الفائت.

ونقل صحفي مقيم في دمشق لوكالة شفق نيوز أن "الزميلين أكرم وجودي كانا يقدمان مداخلات مباشرة لقناتهما بالقرب من مدخل مدينة أشرفية صحنايا، قرب طريق الأوتوستراد، حيث كانت تنتشر قوات الأمن العام السورية، قبل أن ينقطع الاتصال بهما لاحقاً".