طلاب وأكاديميو "هارفارد" اليهود يدينون اعتقال ناشط فلسطيني في أمريكا

شفق نيوز/ شهدت جامعة "هارفارد" الأمريكية، حدثاً استثنائياً حيث قام 80 يهودياً بينهم العديد من أعضاء الهيئة التدريسية، بالتوقيع على بيان يدين اعتقال السلطات للناشط الفلسطيني محمود خليل بسبب احتجاجه على ما يجري في قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "هارفارد كريمسون" التابعة للجامعة، أن أعضاء في الهيئة التدريسية وموظفين وطلاباً في الجامعة وقعوا على البيان الذي حمل توقيع ما يقرب من 3000 شخص من جامعات أمريكية مختلفة لإدانة اعتقال الناشط خليل.

وأشارت الصحيفة إلى أن من بين الموقعين على البيان 80 يهودياً من جامعة "هارفارد".

وجاء في البيان: "ندين أي شخص يستخدم اسمنا لمضايقة أو اعتقال أو ترحيل أعضاء جامعاتنا".

وحث البيان على الحذر من الروايات المضللة التي تربط دعم فلسطين بمعاداة السامية.

كما دعا البيان، الجامعات في الولايات المتحدة إلى تخصيص الموارد المؤسسية لتأمين إطلاق سراح خليل.

وفي 9 آذار/ مارس الجاري، اعتقلت السلطات الأمريكية محمود خليل، الذي قاد احتجاجات تضامنية بجامعة "كولومبيا" العام الماضي، تنديداً بالإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب بغزة.

وجاء الاعتقال بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كانون الثاني/ يناير الماضي، أمراً تنفيذياً يتعلق بـ"مكافحة معاداة السامية"، يتيح ترحيل الطلاب الذين يشاركون في مظاهرات داعمة لفلسطين.

وكانت جامعات "كولومبيا، ونورث وسترن، وبورتلاند الحكومية، وتوين سيتيز في مينيسوتا، وحرم بيركلي بجامعة كاليفورنيا"، من بين الجامعات التي نظمت فيها تظاهرات دعماً لفلسطين بدأت في نيسان/ أبريل 2024 وانتشرت في أنحاء العالم.

وانتشرت الاحتجاجات الداعمة لفلسطين والتي بدأت في جامعة "كولومبيا" إلى أكثر من 50 جامعة أخرى في البلاد، واحتجزت الشرطة أكثر من 3100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وعاشت الجامعة أجواء مشحونة الأسبوع الماضي بعد تدخل الشرطة لفض احتجاجات الطلاب ضد زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت لجامعتهم، ما أدى إلى مواجهات أسفرت عن اعتقال بعض المتظاهرين.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 163 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.