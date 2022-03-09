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أطفال أوكرانيون تحت انقاض مستشفى ولادة جراء القصف.. وزيلينسكي يدعو لاغلاق الاجواء

Category: عربي ودولي

Date: 2022-03-09T15:45:39+0000
أطفال أوكرانيون تحت انقاض مستشفى ولادة جراء القصف.. وزيلينسكي يدعو لاغلاق الاجواء

شفق نيوز/ أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، يوم الأربعاء، عن قصف الطائرات الروسية مستشفى للولادة في أوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكراني، إن "العديد من الأطفال تحت أنقاض مستشفى ولادة استهدفته القوات الروسية في ماريوبول". وشدد بالقول، "يجب وقف القتل وإغلاق أجوائنا فوراً".

وفي السياق، أعلن نائب مدير المكتب الرئاسي الأوكراني، إيغور جوفكفا، أن كييف توجهت إلى المستشار الألماني أولاف شولتز للمساعدة في تنظيم لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي.

وقال جوفكفا: "المفاوضات الجادة الوحيدة التي يمكن إجراؤها مع الروس ستكون ممكنة على المستوى الرئاسي، ورئيسي مستعد لذلك".

وأضاف "يجب أن يساعدنا الشركاء الدوليون في تنظيم مثل هذا الاجتماع"، مشيراً إلى "وجود حديث مع المستشار الألماني لتنظيم مثل هذا الاجتماع".

من جهته قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن روسيا مهتمة بإجراء جولات مفاوضات جديدة مع أوكرانيا في أقرب وقت، مضيفا أن ذلك مرتبط بمدى استعداد كييف.

واوضح المتحدث باسم الكرملين في تصريح صحفي: "لقد كان الجانب الروسي ولا يزال مهتما بمواصلة المفاوضات. الموقف الروسي واضح للغاية، وقد تم لفت انتباه المفاوضين الأوكرانيين إليه. ونحن مهتمون بإجراء جولات جديدة من الاتصالات بمجرد أن يكون مفاوضونا الأوكرانيون جاهزين لذلك".

وفي وقت سابق صرح ممثلو كل من موسكو وكييف بأن الجولة الثالثة من المحادثات الروسية الأوكرانية، التي عقدت في بيلاروس يوم الاثنين الماضي، لم تحقق النتائج المرجوة، وأعرب الجانبان عن استعدادهما لمواصلة الاجتماعات.

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