"أطفال غزة" يقطعون جلسة استجواب وزيرين في الكونغرس الأميركي

شفق نيوز/ قطع متظاهرون أميركيون، يوم الثلاثاء، جلسة استجواب وزيري الدفاع والخارجية الأميركيين في الكونغرس بهتاف "إنقذوا أطفال غزة" ووقف إطلاق النار، واصفين الحضور بأن السكوت عمار يجري في غزة بأنه "عار عليكم جميعاً".

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن عدة أشخاص وقفوا صامتين رافعين أكفهم الملطخة بصباغ أحمر، رمزاً إلى إراقة الدماء في قطاع غزة، وكانوا يجلسون خلف كل من وزير الدفاع لويد أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن أثناء حضورهما جلسة للجنة نيابية متخصصة حول زيادة الدعم الموجه لأوكرانيا وإسرائيل.

ثم بدأ بعضهم يقف من حين لآخر ليهتف "أوقفوا إطلاق النار الآن". وصرخت إحدى المحتجات "أنقذوا أطفال غزة"، "عار عليكم جميعا".

فيما اختار متظاهر آخر ارتداء سترة كتب عليها "أوقفوا تمويل الإبادة".

واضطر بلينكن للتوقف عدة مرات عن الحديث ريثما قامت الشرطة بإخراج المحتجين من القاعة.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد طلب قبل 10 أيام من الكونغرس الموافقة على تخصيص أكثر من 105 مليارات دولار إضافية، بينها 14,3 مليارات توجه لإسرائيل.

واليوم الثلاثاء قال الجيش الإسرائيلي إنه يخوض "معارك ضارية" داخل قطاع غزة مع مقاتلي حركة حماس، مع توسيع الدولة العبرية عملياتها البرية في إطار الحرب ضد الحركة الفلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس صباح اليوم، ارتفاع حصيلة القتلى في القصف الإسرائيلي في قطاع غزة الى 8525، معظمهم مدنيون وبينهم 3542 طفلا. بينما وصف منسّق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث ما يمرّ به سكان القطاع منذ بدء الحرب بأنه "أكثر من كارثي".

وتعلن إسرائيل حربا "للقضاء" على حماس ردا على الهجوم الذي نفذته الأخيرة داخل أراضيها في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وتسبب بمقتل 1400 شخص، معظمهم مدنيون، وفق السلطات الإسرائيلية.