طعن عمدة مدينة ألمانية قرب منزلها والشرطة تطرح جميع الفرضيات

شفق نيوز - برلين

تعرّضت عمدة مدينة هيرديكه الألمانية إيريس شتالتسر، يوم الثلاثاء، لعملية طعن خطيرة قرب منزلها، وفقاً لما أفادت الشرطة المختصة.

وفتحت السلطات تحقيقاً موسعاً في ملابسات الاعتداء الذي وصفه المستشار الألماني بأنه "عمل شائن"، حيث هزّت الحادثة الأوساط السياسية الألمانية.

ونُقلت إيريس شتالتسر إلى المستشفى بواسطة مروحية إنقاذ، وفقاً للشرطة.

وبدأت لجنة التحقيق في جرائم القتل التحقيق في الحادث.

ووقع الاعتداء على السياسية الألمانية إيريس شتالتسر وهي العمدة الجديدة لبلدة هيرديكه، بعد ظهر اليوم قرب منزلها، وفقاً لما نقلته إذاعة "WDR" الألمانية.

وذكرت صحيفة "بيلد" أن ابن العمدة بالتبني، البالغ من العمر 15 عاماً، هو من عثر عليها مصابة بجروح خطيرة في البطن والظهر، وأبلغ الشرطة بأن "عدة رجال هاجموا والدته في الشارع".

وأشار متحدث إلى أن الشرطة تقوم حالياً بعملية أمنية كبيرة في المدينة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأعلنت الشرطة والنيابة العامة أن التحقيقات لا تستبعد وجود خلفية عائلية للحادث، لكن جميع الفرضيات ما تزال مطروحة.

ووفقاً للمعلومات المتوفرة حالياً "لا توجد أدلة على أن الجريمة ذات دوافع سياسية"، وفقاً لما أعلنته الشرطة والنيابة العامة.

وأوضحت مصادر أن شتالتسر تعرّضت لعدة طعنات بالسكين، وأن حالتها حرجة للغاية.

وانتُخبت إيريس شتالتسر، في 28 أيلول/ سبتمبر 2025 عمدة لمدينة هيرديكه الواقعة قرب دورتموند بمنطقة الرور الصناعية.

وكتب المستشار الألماني فريدريش ميرتس على منصة "إكس"، قائلاً "تلقينا نبأ وقوع عمل شائن في هيرديكه، نخشى على حياة رئيسة البلدية المنتخبة إيريس شتالتسر ونأمل شفائها التام، قلوبنا مع عائلتها وأحبائها".

كما عبّر الأمين العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي في ولاية شمال الراين وستفاليا، فريدريش كورديس، عن حزنه العميق، قائلاً، إن "الأخبار الواردة من هيرديكه تُصدمنا، قلوبنا مع إيريس شتالتسر وعائلتها، ونشكر فرق الإنقاذ والطوارئ على جهودها".

وتبلغ شتالتسر، من العمر 57 عاماً، وانتُخبت عمدة لمدينة هيرديكه بعد حصولها على 52.2% من الأصوات في جولة الإعادة، وهي محامية متزوجة وأم لطفلين في سن المراهقة، وتنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي.