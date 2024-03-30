طعن صحفي إيراني معارض ونقله للمستشفى في لندن

شفق نيوز/ أفادت صحيفة "تلغراف" بتعرض الصحفي ومقدم البرامج التلفزيوني الإيراني بوريا زراتي المقيم في لندن للطعن عدة مرات.

وكتبت الصحيفة: "تعرض بوريا زراتي مقدم برنامج على قناة إيران الدولية (Iran International)، لهجوم من قبل شخصين عندما كان يغادر منزله بعد ظهر أمس الجمعة".

وأضافت أنه تم نقل الصحفي إلى المستشفى على الفور، وهو في حالة مستقرة.

ووفقا لمعلومات الصحيفة فإن متحدث باسم شرطة لندن قد أكد أن الشرطة تجري تحقيقا في ملابسات الحادث وهي لا تعرف أسباب الاعتداء حتى الآن.

ويقع مقر قناة إيران الدولية في لندن. وفي وقت سابق قالت السلطات الإيرانية إن القناة تقوم بالدعاية الواسعة المعادية لإيران وتعدها "فرعا لاستخبارات العدو".