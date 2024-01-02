طعن زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية برقبته خلال مؤتمر صحفي

شفق نيوز/ أكدت وكالة يونهاب للأنباء، يوم الثلاثاء، تعرض زعيم المعارضة الكورية الجنوبية، لي جاي ميونغ، للطعن في رقبته، أثناء حديثه إلى صحفيين في مدينة بوسان الساحلية بجنوب شرق البلاد.

وكان لي لا يزال في وعيه عندما نقل إلى مستشفى. وقبض على المهاجم في مكان الواقعة، حسب المصدر ذاته.

وقال مسؤول بمستشفى جامعة بوسان الوطنية إن إصابة الزعيم المعارض لا تهدد حياته، وإنه نقل إلى سول بعد تلقي العلاج الطارئ وإجراء أشعة مقطعية.

وكان لي، زعيم الحزب الديمقراطي، قد خسر أمام المحافظ يون سوك يول بالانتخابات الرئاسية عام 2022.

وعبر الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، عن "قلقه العميق" بعد الهجوم على زعيم المعارضة، حسب المتحدثة باسمه، كيم سو كيونغ.

وشدد يون، على أن "مجتمعنا يجب ألا يتسامح أبدا مع هذا النوع من أعمال العنف تحت أي ظرف".

كان لي عاملا سابقا في مصنع وتعرض لحادث صناعي عندما كان مراهقا متسربا من المدرسة.

لكن محاولته الوصول إلى منصب الرئاسة طغت عليها سلسلة فضائح.

وتجنب لي الاعتقال في سبتمبر، عندما رفضت محكمة طلب احتجازه مؤقتا في انتظار محاكمته بتهم فساد مختلفة.

وهو لا يزال يواجه المحاكمة بتهم رشوة على صلة بشركة، يشتبه في تحويلها 8 ملايين دولار بشكل غير قانوني إلى كوريا الشمالية.