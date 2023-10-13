طعن دبلوماسي إسرائيلي في الصين

شفق نيوز/ أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن دبلوماسيا إسرائيليا تعرض لعملية طعن في العاصمة الصينية بكين.

وقالت الصحيفة إن موظفا إسرائيليا في السفارة في بكين، تعرض للطعن اليوم الجمعة خارج منطقة السفارة لعملية طعن، ونقل إلى المستشفى وحالته مستقرة، مشيرة إلى أن خلفية الهجوم لا تزال قيد التحقيق. بحسب محطة RT.

هذا وأعلن مقر الأمن الوطني في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزارة الخارجية، أن "قيادة حركة حماس وجهت نداء إلى كافة أنصارها في العالم لإحياء يوم الغضب يوم الجمعة"، مشيرا إلى أنه "من المرجح أن تكون هناك أحداث احتجاجية في مختلف دول العالم، قد تتطور إلى أحداث عنيفة".

وذكر أنه "في ضوء ذلك، توصي قيادة الأمن القومي ووزارة الخارجية جميع الإسرائيليين المقيمين في الخارج بتوخي الحذر، والابتعاد عن المظاهرات والاحتجاجات، وإذا لزم الأمر، إبلاغ قوات الأمن المحلية بشأن احتمال حدوث مظاهرات/أحداث فوضى في محيطهم".

ودخلت عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" يومها السابع، حيث قتل أكثر من 1400 إسرائيلي، وأصيب أكثر من 3300 آخرون، وتم أسر نحو 200 إسرائيلي ونقلهم إلى قطاع غزة.

وبحسب آخر إحصائية نشرتها وزارة الصحة الفلسطينية مساء أمس الخميس، فقد ارتفع عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 1572 شخصا، فيما أصيب نحو 7262 شخصا آخرين