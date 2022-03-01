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طرد 12 دبلوماسياً روسياً من الأمم المتحدة وموسكو تتوعد بالرد

Category: عربي ودولي

Date: 2022-03-01T18:40:42+0000
طرد 12 دبلوماسياً روسياً من الأمم المتحدة وموسكو تتوعد بالرد

شفق نيوز/ توعدت السلطات الروسية، اليوم الثلاثاء، بالرد بعد طرد الولايات المتحدة دبلوماسييها في الأمم المتحدة بتهمة التجسس.

وأكدت الخارجية الروسية، بالقول، "سنرد على قرار واشنطن طرد 12 دبلوماسيا روسيا من بعثتنا لدى الأمم المتحدة".

وذكرت السلطات الروسية، أن الولايات المتحدة أعلنت أن 12 عضوا بالبعثة الدبلوماسية الروسية لدى الأمم المتحدة "غير مرغوب فيهم".

وقال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن "أعضاء البعثة تلقوا أوامر بمغادرة الولايات المتحدة بحلول السابع من أذار/ مارس.

وأضاف أن "الولايات المتحدة تنتهك بذلك التزاماتها بموجب اتفاقيات البلد المضيف".

وقالت منظمة الأمم المتحدة رداً على طرد واشنطن لأحد دبلوماسييها الروس، "نأسف لأننا في هذا الموقف لكننا سنتعامل بما يتماشى مع البند 13 ب من اتفاقية مقر الأمم المتحدة"، مضيفة ان، "ما يجعل قرار الطرد صعب الفهم هو أنه كان من المقرر أن ينهي الموظف مهمته في 14 مارس".

واتهمت واشنطن، في وقت سابق اليوم، دبلوماسيا روسيا في الأمم المتحدة بالتجسس ودعته للمغادرة

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