طبيب روسي يكشف عن "تنكر" فيروس كورونا بأعراض أمراض أخرى

شفق نيوز/ أكد الطبيب الروسي تيمور بيستريف، يوم السبت، أن فيروس كورونا لديه العديد من الأعراض المشابهة لأعراض أمراض أخرى، مشيرا الى انه يمكن ان يظهر بشكل اضطرابات معوية لدى الاطفال.

وقال بيستريف في مقابلة مع قناة "زفيزدا" الروسية، إن الإصابة بفيروس كورونا لدى الأطفال يمكن أن تظهر مؤخرًا على شكل اضطرابات معدية معوية.

وأضاف أن "الفيروس التاجي لا يملك أي أعراض خاصة به فقط. فأحيانا ارتفاع درجة الحرارة، وأحيانا حالات فقدان حاسة الشم.. إلخ. مجموعة من الأعراض الفردية والجماعية نجدها في العديد من الأمراض".

وتابع "أما بالنسبة للأطفال، فإن لديهم بالفعل نوعا من المظاهر المعوية خارج الرئتين في كثير من الأحيان. لذلك، يمكن إخضاع العديد من مجموعات المرض لخط مشترك.. كورونا ليس له أعراض مرضية خاصة به".

وأشار بيستريف إلى أن "هذه العدوى ليس لها مظاهر متأصلة فيها فقط، وأكد أنه إذا نظرت إلى الأعراض، فيمكن توسيع قائمة مثل هذه الأمراض".

واكد ان "تتبع العديد من الأمراض عند الأطفال نمطًا مختلفًا تمامًا عن البالغين. لذلك، إذا تحدثنا عن مجموعات الأمراض التي بدأ فيروس كورونا في التخفي وراءها، فسأوسع هذه المجموعات".

واردف بالقول؛ "إذا كنا نتحدث عن الإنفلونزا المعوية، فكل شيء متشابه للغاية هناك. نفس الحمى والخمول وآلام العضلات والمفاصل والصداع، وبالتالي الإسهال والغثيان والقيء. إذا كنا نتحدث عن التهاب السحايا، فهناك مرة أخرى درجة حرارة وغثيان وقيء. أما التهاب الزائدة الدودية فمن الواضح أن هناك ألمًا في البطن ودرجة الحرارة مرتفعة أيضا".

وختم قائلا "نظريا كل هذه الأمراض يمكن إخضاعها لفيروس كورونا. هناك الكثير من الأمراض بحد ذاتها، ولديهم المزيد من الأعراض".