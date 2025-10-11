طبيب ترمب: صحته "استثنائية" وأداؤه الجسدي ممتاز

شفق نيوز- واشنطن

أعلن طبيب الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أن حالة الرئيس الصحية "استثنائية"، عقب خضوعه لفحوص شاملة شملت اختبارات معملية وتقييمات وقائية في مركز "والتر ريد" الطبي العسكري الوطني.

وقضى ترمب نحو 3 ساعات في مستشفى بيثيسدا بولاية ميريلاند، لإجراء ما وصفه طبيبه، الكابتن شون باربابيلا، بأنه "فحص متابعة مجدول ضمن خطة الحفاظ على صحته العامة".

وخلال الزيارة، تلقى ترمب لقاح الإنفلونزا السنوي، وجرعة تعزيزية من لقاح "كوفيد–19"، فيما أكد باربابيلا في مذكرة نشرها البيت الأبيض أن "ترمب لا يزال يتمتع بحالة صحية ممتازة ويُظهر أداء قوياً للقلب والرئتين والجهاز العصبي والجسد عموما".

وأشار الطبيب إلى أن "الفحص الطبي جاء استعدادا لجولات الرئيس الأميركي الخارجية المقبلة، وشمل مجموعة من الاختبارات الوقائية والمعملية".

وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اليوم السبت، إنه سيزور مصر وسيتحدث في وقت لاحق أمام الكنيست الإسرائيلي، قبل أن يعود إلى الولايات المتحدة يوم الثلاثاء.

وبين ترمب حديثه إلى الصحفيين في البيت الأبيض عن اتفاق السلام في غزة، "هذه صفقة عظيمة لإسرائيل وللعرب والمسلمين و للعالم أجمع".

وشدد الرئيس الأميركي، "سيعود الرهائن يوم الاثنين وسيتم استعادة نحو 28 جثة"، معتبراً أن "الشرق الأوسط بأسره سينعم بالسلام وليس غزة فحسب".

وأكد ترمب، أنه "ستتم إعادة بناء غزة وهناك بلدان غنية عدة ستساعد في ذلك"، مشددا على أن "هناك توافقا بشأن المرحلة التالية من خطة غزة".

وأمس الأول الخميس، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس، على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.

وقال ترمب في منشور له على منصة "تروث سوشال": "هذا يعني أن جميع الرهائن سيُفرج عنهم قريبًا جدًا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه، في أولى خطوات تحقيق سلام قوي ودائم وأبدي وسيُعامل جميع الأطراف بعدالة".

من جانبها، أعلنت حركة حماس التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين، داعية الرئيس الأميركي دونالد ترمب والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة.