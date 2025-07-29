طبيبة إيرانية تتولى رئاسة جمعية القلب الأمريكية

شفق نيوز– نيويورك

تولت الطبيبة الإيرانية-الأمريكية "روكسانا مهران" رئاسة الجمعية الأمريكية لأمراض القلب، لتكون بذلك إحدى أبرز الشخصيات النسائية في مجال أمراض القلب التداخلية.

وتشغل مهران منصب أستاذة الطب في كلية إيكان التابعة لمستشفى مونت سايناي في نيويورك، وتُعرف بأعمالها العلمية في اختصاصها الدقيق.

ولدت مهران في طهران، ثم هاجرت إلى الولايات المتحدة، حيث نالت درجة البكالوريوس في الكيمياء من جامعة نيويورك عام 1983، ثم حصلت على درجة الدكتوراه في الطب عام 1987 من جامعة سانت جورج الطبية في غرينادا.

وخلال الفترة بين 1988 و1991، أكملت تدريبها التخصصي في الطب الباطني بجامعة كونيتيكت، وشغلت حينها منصب الطبيبة المقيمة الرئيسية، ثم تابعت زمالتين تخصصيتين في أمراض القلب وأمراض القلب التداخلية في مركز مونت سايناي حتى عام 1995.

وقبل انضمامها إلى كلية الطب في مونت سايناي، عملت مهران في المركز الطبي لجامعة كولومبيا (إيرفينغ) ومستشفى واشنطن.

ومنذ عام 2010 وحتى 2021، شغلت منصب أستاذة الطب وأمراض القلب وسياسات الصحة العامة في كلية إيكان، وتم تكريمها عام 2019 بلقب “أستاذة أبحاث سريرية ونتائج علاجية في أمراض القلب والأوعية الدموية”.

وتُعرف مهران بدعمها لحضور المرأة في المهن الطبية، وشاركت في دراسة منشورة في مجلة لانسيت سلطت الضوء على نقص الأبحاث حول صحة قلب المرأة، كما شاركت في تأسيس منظمة Women as One لدعم الطبيبات، وعُيّنت في 2020 مفوضة عليا بـ“لجنة النساء وأمراض القلب” في مجلة لانسيت.

كما كانت من مؤسسي مؤسسة أبحاث القلب والأوعية الدموية في نيويورك عام 2000.