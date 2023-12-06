طبيبة إسرائيلية: حماس قدمت للرهائن "مهدئات السعادة"

شفق نيوز/ اتهمت طبيبة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، حركة حماس بانها قدمت للرهائن الذين كانوا لديها "مهدئات سعادة"، فيما دعا رئيس لجنة الصحة في الكنيست إلى نشر تقرير مفصل بهذا الشأن ونقله لجميع المنظمات الصحية العالمية.

وقالت الدكتورة رونيت إندوالت، مديرة قسم التغذية في وزارة الصحة الإسرائيلية، في لجنة الصحة في الكنيست، إن "حماس أعطت المخطوفين الفيتامينات ومهدئات لجعلهم يبدون سعداء قبل إطلاق سراحهم من الأسر".

من جهته قال رئيس لجنة الصحة عضو الكنيست يوني مشرقي من حزب شاس، إن "على وزارة الصحة نشر تقرير مفصل للمنظمات الصحية في جميع أنحاء العالم بشأن النتائج الطبية التي تم اكتشافها بعد عودة المختطفين".

بدورها، قالت صحيفة "هآرتس" في تقرير لها، إن "حركة حماس أعطت الأسرى الإسرائيليين مخدرات ليبدوا سعداء لدى إطلاق سراحهم"!

وكانت إسرائيل اتهمت حماس "بممارسة العنف الجنسي" خلال هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وقالت مسؤولة في الشرطة الإسرائيلية أمام الكنيست، إن التحقيق الذي يجريه الجهاز جمع إلى الآن "أكثر من 1500 إفادة صادمة" وزعمت رئيسة اللجنة البرلمانية حول الجرائم المرتكبة بحق نساء خلال هجوم "حماس"، كوتشاف الكيام ليفي، أن "الغالبية العظمى من ضحايا الاغتصاب والاعتداءات الجنسية الأخرى في السابع من تشرين الاول/ أكتوبر قتلوا ولن يتمكنوا أبدا من الإدلاء بشهادتهم".

لكن حماس ردت على هذا الاتهام معتبرة أنها "حملات صهيونية مضللة تروج لأكاذيب وادعاءات لا أساس لها من الصحة وهدفها شيطنة المقاومة الفلسطينية".