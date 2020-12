ممرضة تثير الهلع.. فقدت الوعي بعد تلقي لقاح كورونا (فيديو)

شفق نيوز/ تسببت ممرضة في تشاتانوغا بولاية تينيسي الأمريكية في حالة من الهلع لفترة وجيزة الخميس، عندما فقدت الوعي عقب تلقي لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا.

وبحسب شبكة "فوكس نيوز"، تلقت تيفاني دوفر، مديرة قسم التمريض بمستشفى تشي ميموريال، اللقاح قبل وقت قصير من التحدث مع وسائل الإعلام، وتسجيل فيديو تم تداوله على الإنترنت، الذي يظهرها تجيب عن أسئلة الصحفيين قبل أن تفقد حبل أفكارها.

WATCH: Nurse passes out on live TV after taking vaccine in Chattanooga, Tennessee. Nurse Manager Tiffany Dover was okay and spoke again with local station WTVC, saying she has a condition where she often faints when she feels pain. “It’s common for me,” she said. pic.twitter.com/wqUhX577vc