ممرضة تثير الهلع.. فقدت الوعي بعد تلقي لقاح كورونا (فيديو)

شفق نيوز/ تسببت ممرضة في تشاتانوغا بولاية تينيسي الأمريكية في حالة من الهلع لفترة وجيزة الخميس، عندما فقدت الوعي عقب تلقي لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا.

وبحسب شبكة "فوكس نيوز"، تلقت تيفاني دوفر، مديرة قسم التمريض بمستشفى تشي ميموريال، اللقاح قبل وقت قصير من التحدث مع وسائل الإعلام، وتسجيل فيديو تم تداوله على الإنترنت، الذي يظهرها تجيب عن أسئلة الصحفيين قبل أن تفقد حبل أفكارها.

WATCH: Nurse passes out on live TV after taking vaccine in Chattanooga, Tennessee. Nurse Manager Tiffany Dover was okay and spoke again with local station WTVC, saying she has a condition where she often faints when she feels pain. “It’s common for me,” she said. pic.twitter.com/wqUhX577vc — Breaking911 (@Breaking911) December 18, 2020

وقالت تيفاني وهي تخاطب الصحفيين: "أنا آسفة، أشعر بالدوار حقا، أنا آسفة"، قبل أن تسير مبتعدة عن المنصة وتفقد الوعي، حيث تمكن أطباء كانوا بجانبها من مساعدتها قبل أن تسقط على الأرض.

وأشارت القناة إلى أن الممرضة تمكنت بعد دقائق من مخاطبة الصحفيين، وقال الأطباء إن مكونات اللقاح لم تسبب فقدها للوعي.

وعلقت تيفاني على الواقعة قائلة: "لدي حالة تؤدي إلى الإغماء عندما أشعر بالألم.. فاجأني الأمر، وكنت أشعر باقتراب الحالة، شعرت بالارتباك قليلاً لكنني أشعر أنني بخير الآن، والألم في ذراعي قد اختفى".