طبول الحرب تلغي رحلات جوية إلى الشرق الأوسط‎

شفق نيوز/ أعلنت شركتا إيجيان إيرلاينز اليونانية، وكوندور الألمانية، للخطوط الجوية، يوم الثلاثاء، إلغاء رحلاتهما إلى بيروت، بعد قيام شركات أخرى بالفعل نفسه في الأيام القليلة الماضية وسط تصاعد التوترات بين إسرائيل وحزب الله.

‎وذكرت إيجيان إيرلاينز، إنها ستعلق رحلاتها حتى يوم الخميس المقبل، بينما ألغت كوندور رحلتها، الثلاثاء، من دوسلدورف.

‎كما أعلنت الخطوط الجوية الفرنسية (إير فرانس) وشركات لوفتهانزا والخطوط الجوية الدولية السويسرية ويورو وينغز التابعة لمجموعة لوفتهانزا، الاثنين، إلغاء رحلاتها.

‎وكانت شركات طيران عدة، أعلنت تعليق أو إرجاء أو إلغاء بعض الرحلات، ومع ذلك أورد مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت قائمة برحلات وصول، الثلاثاء، لطائرات شركات أخرى مثل بيغاسوس وطيران الإمارات والملكية الأردنية ومصر للطيران والخطوط الجوية الإيرانية والقطرية والاتحاد للطيران.

‎ويواجه لبنان خطر رد انتقامي من إسرائيل منذ أن أسفرت ضربة يوم السبت الماضي على هضبة الجولان المحتلة عن مقتل 12 طفلا وشابا. وتنفي جماعة حزب الله مسؤوليتها عن الهجوم.