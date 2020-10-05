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أطباء لا يشاركون في علاج ترامب: الرئيس يعاني أعراضاً شديدة

Category: عربي ودولي

Date: 2020-10-05T05:16:41+0000
أطباء لا يشاركون في علاج ترامب: الرئيس يعاني أعراضاً شديدة

شفق نيوز/ قال أطباء لا يشاركون في علاج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الكشف عن تناوله عقار "ديكساميثازون" دليل على أنه عانى من أعراض شديدة.

و"ديكساميثازون" هو ستيرويد يستخدم في مكافحة أمراض أخرى لتقليل الإلتهابات.

وقال الفريق الطبي لترامب اليوم، إن الرئيس بدأ بعقار ستيرويد بعد معاناته من انخفاض في مستوى الأوكسجين، لكن حالته تحسنت ويمكنه الخروج من المستشفى يوم الاثنين.

وأفاد الدكتور دانيال ماكويلن اختصاصي الأمراض المعدية بمستشفى ومركز لاهي في برلنغتون بولاية ماساتشوستس: "ما سمعته في المؤتمر الصحفي يشير إلى أن الرئيس لديه مرض شديد الاختلاف عن الصورة المتفائلة المرسومة".

وتقول جمعية الأمراض المعدية بأمريكا إن "ديكساميثازون" مفيد لمرضى الحالات الحرجة والشديدة من "كوفيد-19" الذين يحتاجون إلى أوكسجين إضافي، لكن الدراسات تشير إلى أن العقار غير مفيد وربما يكون ضارا بالنسبة للأفراد الذين لديهم أعراض متوسطة.

وصرح الدكتور أميش أدالغا أخصائي الأمراض المعدية بجامعة جون هوبكينز، بأنه إذا أصبح ترامب في غنى عن الأوكسجين الإضافي ويستطيع العودة إلى أنشطته المعتادة فإنه من الممكن لأطبائه السماح له بالخروج من المستشفى.

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