أطباء بلا حدود تتلقى إشعاراً بمغادرة ليبيا خلال أيام

شفق نيوز- طرابلس

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، يوم الأربعاء، أن وزارة الخارجية الليبية أمهلت المنظمة الطبية حتى التاسع من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، لمغادرة البلاد.

وأكدت المنظمة غير الحكومية أنها لم تتلقَ أي مبرر من قبل السلطات يفسر هذا القرار.

وذكرت المنظمة أن "هذه الموجة من القمع" طالت أيضاً تسع منظمات إنسانية تنشط في غرب ليبيا.

وقالت المنظمة أيضاً "في سياق تزايد عرقلة تدخل المنظمات غير الحكومية في ليبيا، والتخفيضات الجذرية في تمويل المساعدات الدولية، وتعزيز سياسات إدارة الحدود الأوروبية بالتعاون مع السلطات الليبية، لم تعد هناك أي منظمات غير حكومية دولية تقدم الرعاية الطبية للاجئين والمهاجرين في غرب ليبيا".

وقال مسؤول برامج المنظمة في ليبيا ستيف بوربريك تعليقاً على القرار الليبي، "نأسف بشدة للقرار الذي تبلغناه من وزارة الخارجية ونحن قلقون لتداعياته على صحة الأشخاص الذين نساعدهم".

وأورد بوربريك "لم نتبلغ باي سبب لتبرير طردنا والآلية العامة لا تزال ملتبسة جداً، لا يزال ترخيص أطباء بلا حدود لدى السلطات المعنية في البلاد سارياً، ونأمل تالياً التمكن من إيجاد حل إيجابي لهذا الوضع".

وكانت وكالة الأمن الداخلي الليبية أجبرت المنظمة في 27 آذار/ مارس الماضي، على تعليق أنشطتها في ليبيا بعدما أغلقت الوكالة مكاتبها و"استجوبت العديد من موظفيها"، كما جاء في بيان لها آنذاك.

وقامت المنظمة بتحرك لدى السلطات للتمكن مجدداً من تقديم مساعدة طبية في ليبيا.

لكنها أوضحت أنها تلقت "أخيراً رسالة مصدرها وزارة الخارجية في ليبيا، تطالبها فيها بمغادرة البلاد قبل التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل".

وأوضحت المنظمة انها قامت في 2024، بالتنسيق مع السلطات الصحية الليبية، بآلاف المعاينات الطبية.

وفي 2023، قدمت أيضاً مساعدة طبية طارئة إثر فيضانات في مدينة درنة.

وشاركت المنظمة أيضاً في تحديد هويات لاجئين ومهاجرين ومواكبتهم بهدف إجلائهم خارج ليبيا.