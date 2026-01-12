طائرة "يوم القيامة" تحلق في سماء أميركا.. هل العالم مقبل على حرب نووية؟

شفق نيوز- متابعة

في لحظة فارقة وبالتزامن مع أحداث العالم المتسارعة عسكرياً بشكل يبث المخاوف من حروب نووية، حلقت طائرة بوينغ (إي-4بي) في السماء الأميركية وحطت في مطار لوس أنجلوس رغم توقفها عن التحليق منذ سنوات طوال.

ودخلت الطائرة التي تعرف باسم "طائرة يوم القيامة" الخدمة في عام 1974 في ذروة الحرب الباردة لتكون مركز قيادة جوي في حال خروج مراكز القيادة والسيطرة الأميركية عن الخدمة كحالات الحرب النووية على سبيل المثال.

ويقوم سلاح الجو الأميركي حالياً بإعادة بناء وهيكلة لخمس طائرات بوينغ 747-8، كانت تُستخدم سابقاً من قبل الخطوط الجوية الكورية، بشكل شامل لتحل محل طائرة بوينغ (إي-4بي)، حسبما نشرت عدة وسائل إعلام ألمانية وعالمية.

وستكون الطائرة مزودة بدروع واقية من الإشعاع والنبضات الكهرومغناطيسية، وهوائيات اتصالات، وأجهزة كمبيوتر، وأنظمة مهام، بالإضافة إلى تصميم داخلي متطور، وقدرة على التزود بالوقود جواً، وتبلغ تكلفة الخمس طائرات نحو 13 مليار دولار.

ولهذه الطائرات، التي تكون أحدها في حالة تأهب دائم وجاهزة للإقلاع، غرض محدد: "في حال وقوع حالة طوارئ وطنية أو تدمير مراكز القيادة والسيطرة الأرضية، تُوفّر هذه الطائرات مركز قيادة وسيطرة واتصالات عالي الكفاءة لتوجيه القوات الأميركية، وتنفيذ أوامر الطوارئ في زمن الحرب، وتنسيق أعمال السلطات المدنية"، حسب وصف سلاح الجو الأميركي لمهمتها.

وتلتزم واشنطن الصمت حيال سبب الرحلة غير المعتادة منذ زمن طويل، ولكن صحفيين مقربين من البيت الأبيض نشروا صوراً لهم وهم يصعدون على متن الطائرة يوم الخميس الثامن من كانون الثاني/ يناير 2026.

وقال أحد ممثلي وسائل الإعلام إنه يتطلع إلى "قضاء بعض الوقت اليوم مع الوزير بيت هيغسيث في الطائرة".

وصرح متحدث باسم سلاح الجو الأميركي لموقع "ميديايت" الإعلامي: "لدى الطائرة مهام عديدة، عملياتية وتدريبية، تتطلب السفر إلى مواقع مختلفة داخل الولايات المتحدة وحول العالم".

وأضاف أن الرحلة إلى لوس أنجلوس كانت "جزءاً من تلبية المتطلبات التشغيلية والتدريبية".