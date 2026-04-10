طائرة أميركية للتزود بالوقود ترسل إشارة استغاثة فوق البحر المتوسط

أفادت وسائل إعلام، يوم الجمعة، بأن طائرة تزويد بالوقود "بوينغ KC-135R ستراتوتانكر" أميركية أرسلت إشارة استغاثة فوق البحر المتوسط.

وذكرت وكالة "نوفوستي"، أن "الطائرة، التي يبلغ عمرها 66 عاما، أرسلت في حوالي الساعة 13:56 بتوقيت موسكو الإشارة الطارئة "7700"، بالقرب من جزيرة كريت اليونانية، وهو رمز يُستخدم لإبلاغ الخدمات الأرضية بوقوع حالة طارئة، مثل تعطل المحرك، أو فقدان ضغط المقصورة، أو مشاكل صحية لأحد الأشخاص على متنها".

وأضافت، أن "الطائرة كانت تحلق على ارتفاع 2,278 مترا فوق مستوى سطح البحر بسرعة 519 كيلومترا في الساعة، لكنها كانت تفقد ارتفاعها بسرعة كبيرة".

ولم تتوفر معلومات دقيقة عن مسار الطائرة أو أهداف رحلتها.

وكانت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأميركية، قد أعلنت في آذار الماضي أنه خلال عملية ضد إيران، فقدت القوات الجوية الأميركية طائرة تزويد بالوقود من طراز KC-135، مشيرة إلى أن الحادث لم يكن ناتجا عن أي إجراءات من جانب طهران أو عن نيران صديقة.

وفي سياق منفصل، أفادت تقارير أولية، أمس، بفقدان طائرة مسيرة أميركية استراتيجية من طراز MQ-4C Triton تابعة للبحرية الأميركية فوق مياه الخليج، بعد أن أرسلت نداء استغاثة وفقدت الاتصال مع قيادتها.