طائرة مسيّرة تستهدف قاعدة "التنف" الامريكية بسوريا والدفاعات الجوية تسقطها

شفق نيوز/ افاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم السبت، بتصدي القوات الأمريكية لطائرة مسيّرة حاولت استهداف قاعدة التنف في سوريا، التي تشغلها القوات الأمريكية.

وذكر المرصد، أن "الدفاعات الجوية في قاعدة التنف الأمريكية الواقعة ضمن منطقة الـ 55 كيلو متر عند مثلث الحدود السورية – الأردنية – العراقية، تصدت لطائرة مسيّرة دخلت أجواء المنطقة من الجهة الشرقية حيث كانت تحاول استهداف القاعدة، مما أدى لتدميرها".

وأشار المرصد الى أن "محاولة استهداف القاعدة الأمريكية تأتي بعد أقل من 24 ساعة من الضربات الجوية التي استهدفت مواقع للميليشيات الإيرانية مساء أمس في البوكمال قرب الحدود السورية – العراقية والتي أسفرت عن مقتل 3 في حصيلة غير نهائية".

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تعرض القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية منذ تاريخ 19 تشرين الأول 2023 الفائت، لـ 130 هجوما من قبل الميليشيات المدعومة من إيران