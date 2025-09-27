طائرة مسيرة توقف حركة الطيران مؤقتاً في مطار هولندي

شفق نيوز- أمستردام

أفادت هيئة الإذاعة الهولندية "NOS" نقلاً عن الشرطة العسكرية الملكية، يوم السبت، بإغلاق مدرج مطار سخيبول بالقرب من العاصمة أمستردام لمدة 45 دقيقة بسبب طائرة بدون طيار.

ووفقاً للشرطة العسكرية الهولندية، تلقت خدمة مراقبة الحركة الجوية حوالي الساعة 12:10 اليوم السبت عدة تقارير من طيارين أفادوا برؤية طائرة بدون طيار على ارتفاع حوالي 150 متراً في مطار سخيبول.

بعد ذلك، قامت الشرطة بعملية بحث في المنطقة باستخدام مروحية، ولكن لم يعثر على الطائرة بدون طيار أو مشغلها.

وفي أثناء عملية البحث، اضطر المدرج "بولدربان" للإغلاق لمدة 45 دقيقة، وتم تحويل الرحلات الجوية إلى المدرج المجاور "زفانينبورخبان".

وخلصت السلطات إلى أن الطائرة بدون طيار كانت من نوع خاص بالهواة ولا تشكل خطراً.

وذكرت الإذاعة الهولندية أن تحليق الطائرات بدون طيار فوق مطار سخيبول أو حوله محظور بسبب المخاطر التي تشكلها على حركة الملاحة الجوية.

وتشير الشرطة العسكرية الملكية الهولندية إلى أنه منذ بداية العام، تم تسجيل 22 حادثة اشتباه بتحليق طائرات بدون طيار فوق مطارات البلاد.