طائرة مسيرة تستهدف "التنف" في سوريا 

شفق نيوز/ أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان ومقره لندن، اليوم الاثنين، بأن طائرة مسيّرة استهدف قاعدة التنف العسكرية الامريكية وذلك للمرة الثانية خلال اسبوع.

وقال المرصد، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن هجوماً عبر طائرة مسيّرة استهدف قاعدة التنف التابعة للتحالف الدولي ضمن منطقة الـ55 كيلومتر، مبينا ان هذا الهجوم هو الثاني خلال أسبوع.

وتعتبر القاعدة، التي تأسست عام 2016، جزءا أساسيا في الحرب ضد تنظيم "داعش"، حيث تتمركز فيها القوات الأميركية وقوات التحالف لتدريب قوات المعارضة السورية المحلية، والمتمثلة بقوات "جيش مغاوير الثورة"، وتقع في محافظة حمص، عند المثلث الحدودي السوري العراقي الأردني.