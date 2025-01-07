طائرة مسيرة تركية تقطع الإنترنت عن قرى كوردية في سوريا

شفق نيوز/ أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء، بانقطاع خدمة الإنترنت عن قرى كوردية في مدينة كوباني شرقي محافظة حلب السورية، جراء غارة جوية نفذتها طائرة مسيرة تركية.

وذكر المرصد أن طائرة مسيرة تركية قصفت برجاً للاتصالات والإنترنت في قرية قراقو غربي مدينة كوباني "عين العرب" شرقي حلب، مما أسفر عن قطع الشبكة بشكل كامل عن بعض القرى في المنطقة.

وأشار المرصد إلى أن "مسيرات تركية شنت، يوم أمس الاثنين، أربع ضربات جوية على عدة مواقع في ريف الرقة، شرقي سوريا، استهدفت منزلاً في بلدة الجرنية، وسيارة عسكرية قرب منطقة الرمالة في ريف الرقة، ومنطقة الإذاعة، والكراج في الطبقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية".

وفي محافظة الحسكة، قصفت القوات التركية، المتواجدة في ريف رأس العين ضمن منطقة "نبع السلام"، بالمدفعية الثقيلة، عدة قرى شمال غرب المحافظة، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.