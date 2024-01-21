طائرة متجهة إلى روسيا تختفي فوق أفغانستان

شفق نيوز/ أكد سلطات الطيران الروسية، يوم الأحد، بأن طائرة مسجلة في روسيا يعتقد أن على متنها ستة أشخاص اختفت من على شاشات الرادار فوق أفغانستان، الليلة الماضية، وذلك بعدما ذكرت الشرطة الأفغانية أنها تلقت تقارير عن حادث تحطم طائرة.

وذكرت سلطات الطيران الروسية في بيان، أن الطائرة مستأجرة للقيام برحلة إسعاف وكانت متجهة إلى موسكو قادمة من الهند عبر أوزبكستان، وهي من طراز داسو فالكون 10 فرنسية الصنع عام 1978.

وقال متحدث باسم شرطة إقليم بدخشان في شمال أفغانستان، في وقت سابق اليوم الأحد، إن الشرطة تلقت بلاغات عن تحطم طائرة في الإقليم.

وقال ذبيح الله أميري، وهو متحدث باسم حكومة إقليم بدخشان، لرويترز إن فريقا تم إرساله إلى موقع الحادث لكنه أشار إلى أنها منطقة نائية تبعد أكثر من 200 كيلومتر عن فايز أباد عاصمة الإقليم، وسيستغرق الفريق 12 ساعة حتى يصل إليها.

وأضاف المتحدث باسم شرطة بدخشان في بيان، أن التحطم وقع خلال الليل في منطقة جبلية نائية بالإقليم الواقع، في أقصى شمال أفغانستان.

وتابع أنه لم ترد تفاصيل مؤكدة عن نوع الطائرة أو سبب التحطم أو القتلى والمصابين.

ونفت هيئة الطيران المدني الهندية، أن يكون حادث تحطم الطائرة قد وقع لرحلة تجارية مجدولة أو طائرة هندية مستأجرة، وقالت إنها "في انتظار المزيد من التفاصيل".