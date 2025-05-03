طائرة شحن أمريكية تهبط شمال الحسكة وقوافل عسكرية تغادر دير الزور

شفق نيوز/ أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم السبت، بأن طائرة شحن تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، برفقة مروحيتين حربيتين، هبطت حاملة معدات عسكرية ولوجستية في قاعدة "خراب الجير" بريف رميلان شمال الحسكة.

وأشار المرصد إلى مغادرة قافلة عسكرية تضم كتلًا إسمنتية ومعدات عسكرية ولوجستية، تابعة لقوات التحالف الدولي، من حقلي العمر النفطي وكونيكو للغاز بريف دير الزور الشرقي، باتجاه قواعدها بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وجاء ذلك بعد أقل من 48 ساعة على إرسال قوات التحالف رتلاً عسكرياً إلى قواعدها في منطقة الرقة شمال سوريا، حيث ضم الرتل نحو 25 شاحنة محملة بأنظمة مراقبة متطورة، ومدرعات، وصهاريج وقود، إضافة إلى معدات عسكرية ولوجستية متنوعة، وفق المرصد.

وأمس الجمعة، أفادت مصادر أهلية بانسحاب رتل عسكري جديد لقوات التحالف الدولي من سوريا باتجاه العراق.

وقالت المصادر إن "رتلًا عسكريًا جديدًا مؤلفًا من عشرات الآليات والمعدات العسكرية انسحب من قاعدتي العمر وكونيكو شرقي مدينة دير الزور وشمالها باتجاه العراق".

وكانت وزارة الدفاع الأميركية قد أكدت في وقت سابق أنها تعمل على تقليص عدد قواتها في سوريا إلى أقل من ألف جندي خلال الأشهر المقبلة، مع تعهدها بمواصلة ضرب "إرهابيي داعش المتبقين".

المصدر: المرصد السوري - RT