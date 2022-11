طائرة تصطدم ببرج كهرباء.. وهذا مصير ركابها (فيديو)

شفق نيوز/ تحطمت طائرة صغيرة بعدما اصطدمت ببرج كهرباء وعلقت فوقه في ولاية ماريلاند الأميركية، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" ووسائل إعلام محلية.

وأكدت إدارة الطيران الفيدرالية في بيان لها (الاحد)، أن الطائرة ذات المحرك الواحد التي غادرت نيويورك، اصطدمت بخطوط الكهرباء قرب مونتغمري مساء الأحد.

وقال بيت بيرينغر المتحدث باسم خدمة الإطفاء والإنقاذ بمقاطعة مونتغمري، إن شخصين كانا على متن الطائرة لم يتعرضا لأذى، وإن رجال الإنقاذ كانوا على اتصال بهم.

وتسبب الحادث في انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 85 ألف شخص، بينما تحاول السلطات المحلية إخراج الطائرة العالقة على ارتفاع حوالي 30 مترا.

وأظهر مقطع فيديو طائرة بيضاء صغيرة عالقة فوق برج كهرباء، وظلت في هذا الوضع لفترة.

🚨#BREAKING: A small plane has crashed into a high voltage powerlines📌#Montgomery | #Maryland Dozens of emergency crews are responding to a small aircraft that has crashed into high voltage powerlines, causing massive power outages too 80,000 people in Montgomery county MD pic.twitter.com/pZIo9DDvVB