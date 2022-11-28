طائرة تصطدم ببرج كهرباء.. وهذا مصير ركابها (فيديو)

2022-11-28T05:16:49.000000Z

شفق نيوز/ تحطمت طائرة صغيرة بعدما اصطدمت ببرج كهرباء وعلقت فوقه في ولاية ماريلاند الأميركية، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" ووسائل إعلام محلية.

وأكدت إدارة الطيران الفيدرالية في بيان لها (الاحد)، أن الطائرة ذات المحرك الواحد التي غادرت نيويورك، اصطدمت بخطوط الكهرباء قرب مونتغمري مساء الأحد.

وقال بيت بيرينغر المتحدث باسم خدمة الإطفاء والإنقاذ بمقاطعة مونتغمري، إن شخصين كانا على متن الطائرة لم يتعرضا لأذى، وإن رجال الإنقاذ كانوا على اتصال بهم.

وتسبب الحادث في انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 85 ألف شخص، بينما تحاول السلطات المحلية إخراج الطائرة العالقة على ارتفاع حوالي 30 مترا.

وأظهر مقطع فيديو طائرة بيضاء صغيرة عالقة فوق برج كهرباء، وظلت في هذا الوضع لفترة.

وأعلنت إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل في الولايات المتحدة، فتح تحقيق في الحادث.

 

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