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طائرة تستهدف حراقات نفط بدائية بمناطق سيطرة الفصائل الموالية لتركيا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-01-10T06:04:21+0000
طائرة تستهدف حراقات نفط بدائية بمناطق سيطرة الفصائل الموالية لتركيا

شفق نيوز/ قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنّ طائرة مسيرة مجهولة استهدفت مساء أمس حراقات بدائية لتكرير النفط في قرية ترحين بريف حلب الشمالي ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا.

وذكر المرصد ان القصف أدى لاندلاع حرائق كبيرة في الموقع دون ورود معلومات عن حجم الخسائر البشرية.

وبحسب مصادر محلية فإنّ الطائرة المسيرة المجهولة كانت تحلق في أجواء المنطقة مع ساعات المساء الأولى من يوم امس.

وكانت طائرة مسّيرة مجهولة استهدفت بالقنابل  في 2 يناير كانون الثاني الجاري، محيط معبر أم جلود الذي يفصل بين مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا من جهة، وقوات مجلس منبج العسكري، بالقرب من مدينة منبج شرق مدينة حلب.

وفي قصف مماثل استهدفت طائرة مسيرة مجهولة شاحنة للنفط في الثامن والعشرين من الشهر الماضي في معبر الحمران التجاري الواقعة ضمن سيطرة الفصائل الموالية لتركيا وأدت لوقوع أضرار مادية .

وعلى صعيد متصل في الشأن السوري قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنّ  7 عناصر من القوات الرديفة أو مايسمى بقوات الدفاع الوطني قتلوا جراء اشتباكات مع خلايا تنظيم داعش في منطقة الشولا ببادية دير الزور الغربية ، أثناء عملية تمشيط قامت بها هذه القوات أصيب عدد آخر منهم بجروح متفاوتة ، بعضهم في حالات خطرة، مما يرشح ارتفاع تعداد القتلى .

وتواصل قوات النظام السوري والقوات الرديفه التابعة لها حملة تمشيط واسعة في البادية السورية بمشاركة الطائرات الحربية الروسية للقضاء على خلايا تنظيم داعش والتي كثفت من عملياتها ضد قوات النظام والموالين لها في الآونة الأخيرة وقتلت العشرات منهم في عدد من الكمائن في البادية السورية .

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