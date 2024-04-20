طائرات f-35 نفذت العملية.. تفاصيل جديدة عن ليلة الهجوم الإسرائيلي على إيران

شفق نيوز/ كشفت مصادر مطلعة، يوم السبت، عن تفاصيل جديدة تتعلق بالهجوم الإسرائيلي على إيران؛ في وقت رفض البيت الأبيض التعليق على الهجمات، بينما قللت طهران من تأثيرها دون اتهام إسرائيل مباشرة بالوقوف وراءها.

‎وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، الجمعة، إن واشنطن ليس لديها تعليق على التقارير عن تلك الهجمات.. لا نريد تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، وسنواصل مراقبة أسواق النفط والطاقة بعناية.

هذا وأكدت المصادر استهداف 3 طائرات إسرائيلية من طراز "إف 35" منظومة رادار للدفاع الجوي مكلفة بحماية منشأة نطنز النووية في أصفهان، وفقاً لموقع "العربية نت".

من جانبه، أكد مسؤول أمريكي بارز لقناة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية "إطلاق 3 صواريخ من طائرات مقاتلة إسرائيلية خارج إيران، في ضربة محدودة للغاية صباح الجمعة".

‎وبحسب صور لأقمار صناعية حصرية حصلت عليها CNN من "أومبرا سبيس"، لا يبدو أن هناك أي أضرار واسعة النطاق في قاعدة جوية يُزعم أنها استُهدفت بضربة عسكرية إسرائيلية.

‎والتقطت صور القمر الصناعي من رادار الفتحة التركيبية (SAR) حوالي الساعة 10:18 صباحاً بالتوقيت المحلي، كما لا يبدو، أن هناك أي حفر كبيرة في الأرض، ولا توجد مبانٍ مدمرة بشكل واضح.

‎وكشفت الصور كذلك طائرات "إف-14 تومكات" الإيرانية كانت متمركزة في القاعدة الجوية في الماضي ليست هناك في الوقت الحالي، كما أوضحت أن طائرات "إف-14 تومكات" لم تكن هناك لبعض الوقت قبل الضربة.