طائرات أميركية تشن 13 غارة جوية في اليمن

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام حوثية، بأن طائرات أميركية شنت 13 غارة على مواقع بمحافظة صعدة معقل جماعة الحوثي، بشمال البلاد.

وذكرت قناة المسيرة التابعة للحوثيين، أن الغارات شملت مديريات كتاف وآل سالم وسحار ومواقع شرقي المدينة.

والأسبوع الماضي، بدأ الجيش الأميركي عملية عسكرية موسعة الأسبوع الماضي ضد الحوثيين، وقالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إنها أسفرت عن مقتل العشرات.

وتشن جماعة الحوثي المرتبطة بإيران هجمات على أهداف في إسرائيل وعلى السفن في البحر الأحمر منذ نوفمبر 2023 دعما للفلسطينيين في غزة.