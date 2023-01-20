طائرات مسيّرة تهاجم مواقع للتحالف الدولي في سوريا

شفق نيوز/ قال التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش في العراق وسوريا بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الجمعة، إن هجوماً متعدداً بطائرات بدون طيار تعرض لها مواقع للتحالف في سوريا.

وذكر التحالف في بيان اليوم، أن ثلاث طائرات مسيرة هجومية أحادية الاتجاه هاجمت ثكنة التنف في سوريا، مضيفا أن قواته اسقطت طائرتين بدون طيار بينما أصابت واحدة المجمع ، مما أدى إلى جرح اثنين من أفراد القوة الشريكة للجيش السوري الحر الذين تلقوا العلاج الطبي.

ولم تصب اي من القوات الامريكية، وفقا للبيان.

بدوره قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية جو بوتشينو: إن "الهجمات من هذا النوع غير مقبولة - فهي تعرض قواتنا وشركائنا للخطر وتعرض الحرب ضد داعش للخطر".